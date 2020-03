AAP "Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap"

Dans le cadre de ce programme de recherche, seront financés des projets en sciences humaines et sociales et en santé publique. Dans une volonté de développer et de soutenir la recherche participative, les projets s’inscrivant dans une démarche d’association des parties prenantes aux étapes de la recherche seront également valorisés.

Les 4 appels sont les suivants :

Appel à projets générique ("Blanc") - session 11

Appel à projets thématique "Etablissements, services et transformation de l’offre médico-sociale" - session 2

Appel à projets "Soutien à la structuration de communauté mixte de recherche"

Appel à projets thématique "Autisme et Sciences humaines et sociales", faisant suite aux questions de recherche identifiées par le séminaire organisé par l’IReSP les 06 et 07 novembre 2019, et financé par la CNSA

Date limite de candidature : 31 mai 2020 (00h00, heure de Paris)

Accédez au programme de recherche et aux appels à projets.

Téléchargez la Synthèse du séminaire « Autisme et SHS : enjeux et perspectives de recherche ».

Contact : virginia.ozkalp-poincloux@inserm.fr